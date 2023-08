Un conducteur de poids lourd a écrasé trois personnes, il y a quelques minutes, au barrage Maccabim sur la route 443. Il a été éliminé par les forces de l’ordre après avoir tenté de prendre la fuite.

Il a foncé sur trois jeunes d’une vingtaine d’années. L’un d’entre eux a succombé à ses blessures, le second a été gravement blessé et le troisièmme plus légèrement.

Kobi Shabtaï, le chef de la police, s’est rendu sur les lieux.

Le ministère de la Défense a rapporté que le terroriste s’était enfui en direction du barrage Nili. Les gardiens au barrage ont été prévenus par les forces de Tsahal et l’ont identifié. Ils ont réussi à le neutraliser.