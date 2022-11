Plus tôt aujourd’hui (jeudi) dans l’après-midi, un jeune de 18 ans vêtu d’un uniforme militaire a été renversé par une voiture qui est montée sur le trottoir où il marchait. Le jeune homme étudie dans un lycée technique de Beer Sheva et portait l’uniforme de l’armée de l’air, comme le demande le réglement intérieur de l’école.

Pendant plusieurs heures, les enquêteurs ont été prudents sur les motivations du chauffeur de la voiture. Ce soir, ils ont annoncé officiellement qu’il s’agit d’un attentat et non d’un accident comme le chauffeur l’avait déclaré.

Le chauffeur est un bédouin originaire de Rahat. Le jeune homme qu’il a écrasé a dû être hospitalisé avec des blessures de moyenne gravité. Il a subi une opération.

Conscient au moment de l’arrivée des secours, il a immédiatement dénoncé un attentat, affirmant que le chauffeur était monté volontairement sur le trottoir et avait accéléré pour le renverser.

Il a témoigné au micro de Ynet: »J’étais sur la route pour aller à l’école et après avoir traversé au passage piéton, je suis monté sur le trottoir. J’ai entendu une voiture qui accélérait, je me suis retourné et j’ai vu qu’elle fonçait dans ma direction. Je me suis retrouvé sur le capot de la voiture et j’ai essayé de me pousser pour descendre. Quand j’ai réussi, je me suis levé mais ma jambe était cassée, je suis tombé. Je me suis assis et j’ai essayé de me tirer en arrière ».

Les images de surveillance de la ville confirment la version de la victime, on y voit clairement le chauffeur tourner pour monter sur le trottoir et foncer dans la direction du jeune lycéen.

Le suspect, âgé de 31 ans, sera présenté demain (vendredi) devant un juge. Il est accusé de tentative de meurtre assortie de motivations terroristes.