Un grave attentat a été perpétré cette nuit (mardi à mercredi) à Djerba aux abords de la synagogue de la Ghriba: quatre personnes ont été assassinées, deux fidèles juifs et deux policiers.

A l’intérieur de la synagogue étaient réunis des centaines de fidèles qui fêtaient Lag Baomer quand des coups de feu ont retenti. Les fidèles, paniqués, ont immédiatement reçu la consigne de rester enfermés à l’intérieur du bâtiment.

D’après les premiers éléments de l’enquête, un ancien homme des services de sécurité tunisiens, a volé l’arme d’un garde de sécurité d’un bâtiment de l’armée de mer, situé près de la Ghriba. Les forces de sécurité l’ont pourchassé. Il s’est dirigé vers la synagogue pour y perpétrer un attentat qui aurait pu être un carnage, compte-tenu du nombre de personnes qui s’y trouvaient.

Les forces de police tunisiennes ont tiré avant qu’ils ne puissent atteindre sa cible. De nombreux coups de feu ont été échangés. Le terroriste a été éliminé par les forces de sécurité mais il aura pu assassiner deux fidèles juifs qui se trouvaient sur le parking près de la synagogue et un policier.

Les deux victimes juives sont des cousins, l’un est citoyen israélien et habite en Tunisie, le second vit en France.

Sur place, dans la synagogue, se trouvait également, l’ancien député israélien, Yomtov Kalfon qui a témoigné de la confusion et de la panique qui régnaient sur place dans les heures qui ont suivi les coups de feu.

Le ministre de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme a réagi sur Twitter, ce matin: »Tragique événement au sein de la communauté juive de Tunisie, deux morts de la communauté et deux policiers qui ont agi pour déjouer l’attentat. Il y a un mois et demi, au regard des tensions dans le pays, les ministères de la Diaspora et de l’Alya ainsi que l’Agence Juive avaient tenu une réunion d’urgence lors de laquelle nous avions convenu d’actions communes pour aider les membres de la communauté qui le souhaitent à faire leur alya ».

Yaakov Hagoel, le président de l’Organisation sioniste mondiale, a lui aussi réagi: »Le terrorisme ne fait pas de distinction entre le sang des Juifs à Tel Aviv ou à Djerba. La responsabilité de la vie des Juifs repose sur les épaules des dirigeants de ces pays où se déroulent ces actes antisémites. Cette semaine, après un travail de 3 années, nous avons réussi à faire passer en conseil des ministres, la décision de reconnaitre les victimes d’antisémitisme dans le monde parmi celles honorées chaque année pendant Yom Hazikaron. C’est notre devoir moral, nous sommes un seul peuple! J’appelle et j’exige que la lutte contre l’antisémitisme devienne une priorité ».