Un civil israélien a été blessé cet après-midi (jeudi) près de Hermesh au nord de la Samarie par l’explosion d’une bombe alors qu’il sortait de son véhicule. Les passagers qui étaient dans sa voiture n’ont pas été touchés.

Le blessé a été évacué à l’hôpital Hillel Yaffe de Hadera, il a été légèrement atteint par des éclats de bombe.

Les forces de sécurité ratissent le secteur à la recherche d’éléments pour comprendre les circonstances de cette explosion et des terroristes qui en sont responsables.

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a appelé le gouvernement à lancer une vaste opération militaire contre le terrorisme dans la région: ”C’est le deuxième attentat en deux jours dans ce secteur qui se termine par un miracle. Le gouvernement israélien et le commandement militaire doivent s’en occuper sérieusement. Je souhaite qu’ils renversent la table, qu’ils saisissent les armes illégales, qu’ils rétablissent les barrages sécuritaires et qu’ils lancent une vaste opération contre les soutiens du terrorisme. Des opérations chirurgicales ne suffisent plus. Il faut aller chercher les terroristes dans leurs lits ainsi que leurs soutiens, leurs collaborateurs, leurs pourvoyeurs de fonds, ceux qui incitent à la haine, éliminer la racine du terrorisme”.