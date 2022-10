Un terroriste a ouvert le feu, ce soir (samedi), dans le quartier de Guivat Avot, à Kiryat Arba. Le député Itamar Ben Gvir vit dans ce quartier et dans un premier temps, les informations ont fait état de tirs sur sa maison.

D’après les premiers éléments, le terroriste aurait ouvert le feu sur un père et son fils à proximité d’une supérette tenue par un Palestinien. Alertés par les tirs, du personnel de sécurité et du personnel médical sont arrivés sur place et ont été surpris par le terroriste qui a blessé plusieurs d’entre eux.

Maguen David Adom a transmis que dans l’attentat un homme de 50 ans a été grièvement blessé et a été transporté en urgence à l’hôpital. Un autre homme d’une cinquantaine d’années à été moyennement blessé et un autre de 30 ans légèrement. Par ailleurs, un Palestinien de 37 ans qui se trouvait sur les lieux a, lui aussi, été blessé légèrement et transféré aux services de l’Autorité palestinienne. Il n’est pas soupçonné d’être mêlé à l’attentat.

Le terroriste a été éliminé par l’un des responsables de la sécurité de Kiryat Arba.