Un Israélien d’une cinquantaine d’années, grièvement atteint samedi soir par les tirs d’un terroriste près de Kiryat Arba, a malheureusement succombé à ses blessures. C’est depuis son véhicule que l’assassin a visé l’homme qui venait de retourner à sa voiture en compagnie de son fils après avoir fait quelques achats dans une zone située entre Kiriat Arba et Hébron. La victime a été transportée dans un état critique à l’hôpital Hadassah Ein Kerem et est décédée un peu plus tard.

Dès la première alerte, un responsable de la sécurité s’est rendu sur les lieux avec un auxiliaire médical. Ils ont à leur tour essuyé les tirs du terroriste. L’homme de la sécurité a été légèrement blessé et l’auxiliaire médical a été sérieusement touché. Le responsable de la sécurité de Kiriat Arba, arrivé sur place avec un autre combattant, est intervenu et un échange de tirs s’en est suivi avec le terroriste. Finalement, un soldat en civil a réussi à éliminer l’assaillant.