9Il y a quelques minutes un homme de 41 ans a été blessé par un terroriste qui l’a attaqué avec une hache.

L’attentat a eu lieu à Jérusalem, boulevard Golda Meïr près du kanyon de Ramot.

Un passant qui a repéré le terroriste a sorti son arme et l’a blessé. Les forces de sécurité sont arrivées quelques secondes plus tard et ont arrêté le terroriste.

La victime a été évacuée à l’hôpital, consciente, moyennement blessée.

Plus d’informations à suivre.