Dans le quartier arabe de Shouafat, à Jérusalem, les habitants »célèbrent » l’attentat dans lequel deux Israéliens ont été grièvement et gravement blessés et une troisième légèrement.

חגיגות בשועפט לאחר הפיגוע במחסום. שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים pic.twitter.com/mJ7olqmf0m — וואלה! (@WallaNews) October 8, 2022

Le terroriste est arrivé au barrage à l’entrée du quartier et a ouvert le feu sur une combattante des gardes-frontières et un garde qui s’y trouvaient avant de prendre la fuite à bord d’une voiture Toyota blanche. Les forces de l’ordre sont toujours à la recherche des terroristes. Les portes de la vieille ville ont été fermées, la police est entrée dans Shouafat et la route numéro 1 à hauteur du quartier général de la police a été bloquée.

La garde-frontière a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital après avoir été réanimée sur place. Le garde, quant à lui, est gravement atteint, blessé au niveau du cou et de la tête.

Une troisième personne a été légèrement blessée par des éclats de balle.

Pendant ce temps, donc, dans les rues de Shouafat, des feux d’artifice sont tirés pour »célébrer » ce grave attentat, déjà salué par le Hamas.