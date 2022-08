Après plusieurs heures de chasse à l’homme, les forces de sécurité ont mis la main sur le terroriste qui a perpétré cette nuit l’attentat à Jérusalem, près du Tombeau de David.

Il a blessé neuf personnes dont trois dans un état grave: une femme enceinte et son bébé qui est né par césarienne d’urgence ainsi qu’un touriste américain. Leur situation s’est stabilisée mais leurs jours sont toujours en danger.

Le Premier ministre Lapid a réagi à l’attentat en prévenant que »tous ceux qui cherchent à nous nuire en paieront le prix. Jérusalem est notre capitale et un lieu touristique pour toutes les religions, l’armée et la police agissent pour restaurer le calme et le sentiment de sécurité dans la ville ».