Cette nuit (samedi à dimanche) un terroriste a ouvert le feu près du Kotel dans deux endroits différents et a blessé gravement deux personnes ainsi que six autres plus légèrement.

Vers 1h30 ce matin, un terroriste armé d’un pistolet s’est approché d’un bus qui était à l’arrêt entre la Porte des Immondices et le tombeau de David, à Jérusalem. L’attentat s’est produit au moment où le chauffeur avait descendu la rampe pour permettre à une femme handicapée de monter à l’intérieur du bus.

Le chauffeur a raconté que deux personnes ont été touchées à l’intérieur du bus, les passagers se sont tous couchés par terre. Le chauffeur a voulu démarrer son véhicule mais il est impossible de rouler avec la rampe handicapée sortie, ce qui a laissé le temps au terroriste d’agir.

Le terroriste s’est ensuite dirigé vers le Tombeau de David. Là il a ouvert le feu sur un groupe de personnes. Il a gravement blessé au ventre une femme enceinte, âgée d’une trentaine d’années ainsi qu’un touriste américain qui se trouvait là avec sa famille. Les autres membres de la famille sont moins gravement blessés.

Le terroriste a réussi à s’enfuir et la police est à sa recherche. Le quartier de Silwan a été totalement bloqué, la police y concentre ses recherches.

Le chef de la police Kobi Shabtaï est arrivé sur place et a dit la détermination des forces de l’ordre de mettre la main sur le terroriste.

Les mouvements terroristes Hamas et Djihad islamique se sont félicités de cet attentat qu’ils qualifient »d’acte héroïque