Le niveau d’alerte en Turquie a été augmenté et il est désormais déconseillé de s’y rendre si cela n’est pas absolument nécessaire.

Le Premier ministre Lapid a adressé, au nom du gouvernement israélien, ses condoléances au peuple turc, »à la suite de l’attentat terroriste odieux d’aujourd’hui à Istanbul. J’envoie également de la force au président Recep Tayyip Erdoğan et au gouvernement turc. Ensemble, nous combattrons avec force le terrorisme partout où il surgit ».

Le Président Herzog, quant à lui, a twitté: « Ébranlé par la nouvelle de l’ignoble attentat à Istanbul visant des civils innocents. Au nom du peuple israélien, j’exprime nos plus sincères condoléances à nos amis turcs et aux familles des victimes. Le monde entier doit rester uni et déterminé contre le terrorisme. »