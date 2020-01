Un jeune juif de 22 ans a été attaqué au couteau samedi sur la Voie des Fidèles entre Kiryat Arba et Hevron. Il a été sérieusement blessé. Le terroriste s’est enfui mais a été rattrapé et arrêté. Le blessé à reçu les premiers soins sur place avant d’être transporté à l’hôpital Shaarei Tsedek à Jérusalem. Il s’agit d’un cadre du parti Otsma Yehoudit à Kiryat Arba.

Politique oblige, le parti Avoda-Gesher-Meretz s’est soudain pris de pitié pour un habitant juif de la Ville des Patriarches et a attaqué le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Naftali Benett après l’attentat: « Netanyahou et Benett ont détruit la dissuasion israélienne face au Hamas dans le sud et face au terrorisme des couteaux. Ils pensent qu’il est possible de vaincre le terrorisme avec des paroles et des menaces sur le clavier, mais dans la réalité il nous faut une dissuasion forte en même temps qu’un processus politique… »

Plus tôt dans la journée, une femme terroriste avait été arrêtée à la Porte de Damas après avoir brandi un couteau en direction de gardes-frontières. Un civil a réussi à la maîtriser avant que les gardes-frontières viennent l’arrêter.

