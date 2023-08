”Un triste Shabbbat”, ce sont les mots qui étaient sur toutes les lèvres dès l’annonce de la nouvelle de l’attentat à Hawara, cet après-midi (samedi), lors duquel deux Israéliens, un père (60 ans) et son fils (28 ans), ont été assassinés à bout portant par le terroriste.

Shay et Aviad Nigreker, originaires d’Ashdod, étaient à Hawara depuis le matin pour y faire des commissions. Ils avaient, entre autres, amené leur voiture à laver dans un garage du village palestinien. C’est là que le terroriste est arrivé à pied et leur a tiré dessus. Il s’est ensuite enfui à pied.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le terroriste aurait été informé par quelqu’un au garage que des Israéliens s’y trouvaient. Quand il les a entendus parler en hébreu, il a ouvert le feu.

Les forces de sécurité sont à la recherche du terroriste. L’axe par lequel il est arrivé et reparti n’est pas surveillé par l’armée qui est moins présente sur place le Shabbat.

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a publié un communiqué dès la sortie de Shabbat: ”Je présente mes condoléances à la famille des deux victimes, un père et son fils, dont les vies ont été fauchées de manière tellement cruelle pendant Shabbat. Les forces de sécurité agissent avec détermination pour mettre la main sur l’assassin, exactement comme nous l’avons fait avec tous les assassins jusqu’à aujourd’hui”.

Le maire d’Ashdod, Yehiel Lasry, a réagi: “Tout Ashdod est endeuillée ce soir après l’assassinat, pendant Shabbat, d’habitants de la ville, dans un terrible attentat à l’arme à feu lors duquel leurs vies ont été fauchées de manière si cruelle. La ville d’Ashdod prendra en charge toute l’organisation des enterrements et une annonce sera faite ultérieurement à ce sujet. Je tiens à renforcer les forces de sécurité et je suis certain qu’elles agissent avec détermination et qu’elles réussiront à mettre la main sur les assassins”.

Le Président de l’Etat, Itshak Herzog et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont également adressé leurs condoléances à la famille des victimes.

Le ministre Betsalel Smotrich, ministre au sein du minitère de la Défense, a réagi à la sortie de Shabbat: ”Tsahal doit passer à l’attaque en Judée-Samarie afin de restaurer la dissuasion et la sécurité. Parallèlement, nous oeuvrons pour renforcer la construction et la présence juive sur le terrain. Le terrorisme n’atteindra jamais son but qui est de nous arracher à notre terre”.

Le président de la région de Samarie, Yossi Dagan, a appelé le gouvernement à agir: ”J’exige le retour de l’encerclement des endroits d’où sortent les terroristes, c’est ce qui était fait par le passé et c’est ainsi que le terrorisme avait été éradiqué. J’exige que le gouvernement entame une opération militaire sur la durée, il n’y a pas de raccourci dans la lutte contre le terrorisme, ce qui a marché dans le passé, doit fonctionner aujourd’hui – encerclement, de manière hérmétique, opération militaire dans la durée dans toute zone d’où sortent les terroristes, – la région de Naplouse”.