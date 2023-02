Au moment où deux Israéliens ont été assassinés près du village arabe de Hawara en Samarie, une délégation israélienne discute avec des représentants palestiniens à Akaba, de la situation sécuritaire.

Lors de cette rencontre, les Palestiniens font part d’une liste d’exigence afin d’accepter de calmer le terrain.

Cette situation absurde a été soulignée par le ministre de l’Energie et des Infrastructures, Israël Katz: »Alors qu’en Jordanie, se déroule un sommet pour éviter la dégradation de la situation sur le terrain, un ignoble terroriste commet un attentat meurtrier à l’arme à feu et ôte la vie à deux citoyens israéliens qui voyageaient dans leur voiture ».

La ministre des Implantations, Orit Struck, a elle aussi fait le lien entre le sommet d’Akaba et l’attentat meurtrier de cet après-midi: »La délégation israélienne doit revenir sur le champ du sommet d’Akaba. Il ne peut y avoir un sommet avec ceux qui paient les assassins de Juifs, 30 ans après les malheureux accords d’Oslo, il serait temps que nous comprenions que l’Autorité palestinienne est le problème et non la solution. Nous nous préparerons tout seul au Ramadan, sans être »assistés » par ceux qui se lèvent pour nous exterminer. Mes condoléances aux familles ».

Le président du conseil régional de Samarie a appelé à restaurer la force de dissuasion d’Israël.

Pendant ce temps, à Toulkarem et à Naplouse, des bonbons et autres douceurs sont distribués dans les rues pour célébrer la mort de deux Juifs…