Pour la troisième fois en moins d’un mois, un attentat a eu lieu à Hawara. Un terroriste a ouvert le feu sur des soldats. Deux ont été blessés dont l’un gravement mais leurs jours ne sont pas en danger.

Le terroriste a réussi à prendre la fuite et les forces de sécurité sont actuellement à sa recherche.

Les deux blessés sont deux étudiants de la yeshivat hesder de Sdérot. Leurs familles demandent de prier pour leur rétablissement complet: Ilon ben Naama et Ori ben Zohar.

Dès la sortie de Shabbat, le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a réagi: »Nous avons l’impression d’être abandonnés. Trois attentats à l’arme à feu à quelques mètres d’intervalle, sur la route de Hawara, c’était prévisible. Je demande au Premier ministre et au ministre de la Défense ainsi qu’à tous les ministres du gouvernement d’annoncer dès ce soir le retour des barrages sécuritaires dans la région de Naplouse et de Hawara, la fermeture des magasins afin d’éviter les embouteillages dans lesquels les attentats précédents ont pu avoir lieu et de mener une opération militaire contre l’Autorité palestinienne terroriste afin de confisquer les armes et de restaurer la dissuasion.

Nous ne seront pas indulgents avec le gouvernement sous prétexte que nous avons voté pour lui. Ce gouvernement poursuit la politique du précédent et cela au prix de vies humaines. Je demande au Premier ministre, au ministre de la Défense et à tous les ministres du gouvernement de se ressaisir et de ne pas négliger la sécurité en Israël. Ni en Samarie, ni à Tel Aviv ou dans tout autre endroit de l’Etat d’Israël ».

La ministre des Implantations, Orit Struck, a, elle aussi, exigé des mesures concrètes et rappelé qu’elle avait envoyé mardi une lettre pour demander au gouvernement de prendre des décisions à ce sujet. »Les attentats successifs à Hawara relèvent à 100% de notre responsabilité en tant que gouvernement. Nous devons agir immédiatement pour modifier les voies de circulation et le commerce sur place. Toute autre décision revient négliger des vies humaines. Nous n’avons pas le droit de continuer ainsi », a twitté la ministre.