Le Président de l’Autorité palestinienne, Abou Mazen, a « condamné » l’attentat d’hier à Elad dans un langage bien à lui: »Tuer des citoyens palestiniens et israéliens ne fera que dégrader la situation, au moment où nous aspirons tous à une stabilité et à prévenir toute escalade ».

Il a par ailleurs, mis en garde contre »une utilisation de l’évènement pour procéder à des attaques contre le peuple palestinien par les colons et les autres ». Puis, il a insisté sur ses »condamnations des attaques incessantes contre le peuple palestinien et ses lieux saints qui créent une atmosphère tendue et un manque de stabilité ».

Les responsables du Hamas estiment que »les Palestiniens ont réussi à ce stade à imposer un nouveau rapport de forces par rapport à l’occupation d’Al Aqsa et ont empêché l’ennemi de prendre de nouvelles mesures contre la mosquée dans leur projet de la diviser dans l’espace et dans le temps. Cette situation durera tant que l’ennemi n’empêchera pas ses colons d’envahir Al Aqsa ».

Ismaïl Hanyeh, un des chefs du Hamas, a déclaré: »Notre peuple ne se taira pas face aux atteintes répétées à nos lieux saints et à notre Al Aqsa. Les menaces de l’ennemi d’élimination des chefs ne nous ferons pas dévier de la défense de notre pays et de Jérusalem et du droit au retour et à la libération des prisonniers ».

Dans les mosquées de Gaza, les fidèles ont crié Allah Akbar dans la joie lorsque la nouvelle de l’attentat leur est parvenue.

Photo: Flash90