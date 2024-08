Un jeune hassid habad a été poignardé cette nuit (samedi à dimanche), à Brooklyn près du 770, la résidence du Rabbi de Loubavitch.

L’agresseur a interpellé un groupe de jeunes loubavitch et leur a lancé ”Free Palestine” (Libérez la Palestine) ainsi que des insultes antisémites. Le groupe l’a ignoré mais il a continué à les harceler ainsi que d’autres passants. Il s’est ensuite approché d’un autre groupe de Juifs et les a menacés: ”Vous voulez mourir?”. Il a ensuite sorti un couteau, a poignardé l’un des jeunes juifs et a tenté d’en attaquer un autre.

L’agresseur s’est enfui mais a été interpellé par la police quelques minutes plus tard. L’attaque a été définie comme un crime de haine.

La victime de l’attentat a été transportée à l’hôpital, ses jours ne sont pas en danger.