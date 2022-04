Vendredi soir vers 23h, deux terroristes sont arrivés à l’entrée d’Ariel, en Samarie, dans une voiture avec des plaques d’immatriculation jaunes (israéliennes) qui avaient apparemment été prises d’une voiture retirée de la circulation.

Ils ont ouvert le feu sur le poste de sécurité à l’entrée de la ville. Deux gardiens s’y trouvaient: Dolev Vyacheslav et sa fiancée, Victoria Fliegelman. Dolev a protégé sa fiancée et a essuyé les coups de feu. Puis, un des terroristes est descendu de la voiture et lui a tiré dessus à bout portant. Les deux terroristes ont ensuite pris la fuite.

Au terme de 20 heures de recherches intensives de l’armée assistée des services de renseignement, les deux terroristes ont été appréhendés. Ils n’ont opposé aucune résistance et ont été arrêtés.

Dolev Vyacheslav, 23 ans, n’a pas survécu. Il était issu de Beth Shemesh et outre sa fiancée, il laisse derrière lui ses parents et sept frères et soeurs.

Les condamnations et condoléances sont arrivées de toutes parts. Le Président Itshak Herzog a rendu hommage au héroïsme de Dolev et au travail des forces de sécurité. »Le terrorisme ne nous vaincra pas », a-t-il conclu.

Le Premier ministre Bennett a présenté ses condoléances à la famille et a ajouté: »Il n’y a pas un terroriste sur lequel nous ne mettrons pas la main. La guerre contre le terrorisme est longue, nous gagnerons ».

Au sein de la population d’Ariel, le choc est immense, et certaines voix s’élèvent pour réclamer une sécurité renforcée et notamment un portail électrique à l’entrée. Le maire de la ville a assuré qu’il était en contact permanent avec l’armée et que tout était fait suivant les directions qu’il recevait.

Pour l’heure, le niveau de sécurité à l’entrée d’Ariel a été augmenté.