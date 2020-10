La chaîne sioniste et patriote Aroutz 20 diffuse chaque soir une émission en plein air depuis la place Habima à Tel-Aviv. Mais cela fait plusieurs fois que des manifestants de gauche s’en prennent verbalement et même physiquement aux journalistes de la chaîne, montrant que leur « combat pour la démocratie » est à sens unique. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a dénoncé jeudi soir ces agressions et a appelé à une condamnation ferme de la part de toute la classe politique, rajoutant : « Toujours, mais surtout en cette période, nous nous devons de rester unis afin de vaincre la pandémie du Corona. Stop à la violence ! »

Photo Illustration