Cette nuit et ce matin (dimanche), les tirs du Hezbollah sur le nord mais aussi sur le centre d’Israël sont incessants.

Pendant la nuit, plusieurs drones ont été interceptés par Tsahal après que les sirènes ont retenti dans différentes localités de la Galilée occidentale.

Ce matin, six roquettes ont été tirées par le Hezbollah sur le centre d’Israël. Les sirènes ont retenti à Netanya, Hadera, Raanana et dans plusieurs localités de la région du Sharon. Cinq des roquettes ont été interceptées, une est tombée dans une zone inhabitée près de Shefayim, sans exploser. Des débris ont endommagé une maison à Guivat Ada près de Pardess Hanna-Karkour.

Peu de temps, les sirènes ont été declenchées en Haute Galilée et en Galilée occidentale: plus de 30 roquettes ont été tirées par le Hezbollah. Certaines ont été interceptées, d’autres sont tombées en territoire israélien. Une femme a été légèrement blessée et une usine a été endommagée à Maalot. Un champ d’avocat a été touché à Bné Tsion au nord de Raanana.