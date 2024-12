A la demande de l’ambassadeur d’Israël à l’Onu, Danny Danon, le Conseil de Sécurité de l’Onu doit se réunir ce lundi 30 décembre 2024 pour une session d’urgence à la suite des attaques menées par l’organisation terroriste Houthi contre l’État d’Israël, Au cours de cette réunion, Danon compte appeler la communauté internationale à ‘se tenir aux côtés d’Israël dans la lutte contre le terrorisme’.

Dans le cadre de cette demande, il a déclaré : « Il semble que les Houthis n’aient pas encore compris ce qui arrive à ceux qui tentent de nuire à l’État d’Israël. J’attends du Conseil de sécurité qu’il soutienne l’État d’Israël et condamne les attaques contre lui ». Il a ensuite souligné : « Je ne me contente pas d’une simple condamnation – j’appelle le Conseil à faire respecter le droit international et à prendre des mesures claires pour tenir l’Iran responsable, alors qu’il continue de fournir un soutien direct aux Houthis ».