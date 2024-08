Le Hezbollah a revendiqué le tir de plusieurs drones sur tout le nord du pays jusqu’à Akko. Six personnes ont été blessés. Une est entre la vie et la mort avec des blessures à la tête liées à des éclats de drone et quatre plus légèrement touchés. Ils ont été évacués à l’hôpital de Nahariya.

Alors même que des civils ont été blessés, le Hezbollah a prétendu avoir visé des cibles militaires: le poste de commandement de l’unité Golani et la base de l’unité Egoz dans le camp Shraga près d’Akko. L’organisation terroriste a affirmé que cette attaque était la réponse à l’élimination par Israël d’Ali Jamal Aldin Jawad, un commandant de la Force Radwan

Le porte-parole de Tsahal a indiqué que l’un des drones a été intercepté, un est tombé au sud de Nahariya où les civils ont été blessés.

Préalablement à cette attaque, l’aviation israélienne avait éliminé cinq terroristes du Hezbollah dans l’attaque d’un bâtiment militaire au sud Liban.

L’armée israélienne a lancé une attaque sur le Sud Liban suite au tir de ces drones sur le nord d’Israël.