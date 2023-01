L’agence de presse syrienne gouvernementale, Sana, a fait état d’une attaque de l’armée de l’air israélienne cette nuit (dimanche à lundi) sur l’aéroport international de Damas. Le système de défense anti-aérienne syrien a été déclenché.

D’après l’annonce, quatre soldats syriens ont été tués dans l’attaque qui a également causé d’importants dégâts et entrainé la fermeture provisoire de l’aéroport.

Le centre syrien pour les droits de l’homme, qui siège en Angleterre et qui fait partie de l’opposition syrienne, a rapporté que les avions israéliens ont attaqué des sites des milices du Hezbollah et des Gardiens de la Révolution au sud de Damas. Il précise que ces sites abritent des armes et des munitions appartenant à ces deux organismes terroristes.

L’opposition syrienne prétend, par ailleurs, qu’hier un avion de la compagnie aérienne iranienne Mirage a atterri à Damas. L’aéroport est considéré depuis un moment maintenant comme une station centrale du parcours de livraison d’armes de l’Iran au Hezbollah.

Cette attaque intervient quelques heures après que Yoav Galant a pris ses fonctions de ministre de la Défense mais surtout alors que des informations circulent concernant la santé de Nasrallah. Le chef du Hezbollah serait actuellement gravement malade, hospitalisé en soins intensifs, ce que dément son entourage.