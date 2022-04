De façon exceptionnelle, Tsahal aurait attaqué en Syrie en plein jour, aujourd’hui (samedi). C’est la télévision syrienne qui l’a annoncé ce soir. Elle a indiqué que les systèmes de défense anti-aériennes avaient été activés pour contrer »une attaque aérienne israélienne » au nord est du pays.

D’après des sources étrangères, l’objectif de l’attaque était un centre de développement et de précision de missiles, dans la localité de Masyaf. Il s’agirait d’un centre de recherche aux mains des Gardiens de la révolution iraniens et du Hezbollah. Ce centre servirait pour augmenter la précision des missiles à moyenne portée et pour la fabrication de drones.

L’attaque a été réalisée en plein jour et aurait été d’une puissance importante avec un grand nombre de munitions lâchées par les avions de chasse de l’armée de l’air qui sont passés au-dessus de la mer pour s’y rendre.

Les autorités syriennes ont fait état de dégâts. Un entrepôt utilisé par les milices iraniennes aurait été détruit.