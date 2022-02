Silencieux après l’attentat pyromane contre la famille Yoshvaïev, le ministre des Affaires étrangères a choisi de s’exprimer après la réaction d’Itamar Ben-Gvir qui a provisoirement installé son bureau parlementaire dans le quartier Shimon Hatzadik : « Il est là-bas pour allumer le feu (sic) et les violences. C’est un misérable provocateur et à chaque fois qu’il y aura une divergence de version entre lui et la police, vous devez croire la police. Ses provocations feront couler le sang. S’il y a une possibilité légale de l’expulser de là-bas il faut le faire. La présence sur place d’un député implique la mobilisation d’un dispositif policier. Rendre leur travail plus difficile aidera-t-il la population juive ? C’est simplement une misérable provocation ! » Le président de Yesh Atid a qualifié de « honte » la visite de députés Likoud à Itamar Ben-Gvir.

Avant de s’envoler pour le Bahreïn, le Premier ministre Naftali Benett, il n’y a pas si longtemps élogieux envers Ben-Gvir, a employé le même vocabulaire que Yaïr Lapid : « C’est un provocateur qui embrase la région dans des buts politiques ». Puis, il a rajouté, mettant sur le même pied Itamar Ben-Gvir et les députés de la Liste arabe venus soutenir les émeutiers : » Nous n’avons besoin ni de Kassif, ni de Tibi ni de Ben-Gvir pour s’occuper de Jérusalem. Nous savons très bien le faire »…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90