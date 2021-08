Sans doute en guise de « remerciement » à Israël pour avoir fourni 150.000 doses de vaccins contre le Corona, l’Autorité Palestinienne s’est une nouvelle fois lancée dans une attaque en règle contre l’Etat juif. Le « ministère des Affaires étrangères » de l’organisation terroriste a appelé la communauté à « imposer à Israël les décisions internationales ». Dans son communiqué, le « ministère » accuse Israël « de judaïser et israéliser » les « territoires palestiniens » – dans lesquels il inclut Jérusalem – « ceci dans le but de modifier les réalités historiques, de poursuivre l’épuration ethnique et de déconnecter Jérusalem de son environnement palestinien ». Le communiqué parle aussi de la construction juive en Judée-Samarie comme étant des « crimes de guerre et crimes contre l’humanité ». L’AP demande au Conseil de sécurité de l’Onu de « prendre les mesures nécessaires à l’application de la résolution 2334 » adoptée à la fin de l’année 2016 grâce au refus de Barack Obama d’utiliser le veto américain.

Photo Hadas Parush / Flash 90