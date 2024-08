La classe politique nationale mais aussi les autorités locales de Samarie ont unaninement condamné l’attaque perpétrée hier soir (jeudi) par des Juifs contre le village palestinien de Jatt en Samarie.

Le Président de l’Etat, Itshak Herzog, a déclaré: ”Je condamne fermement les émeutes en Samarie. Il s’agit d’une minorité extrémiste qui nuit au public de Judée-Samarie qui est respectueux de la loi et à toute l’entreprise de présence juive en Judée-Samarie ainsi qu’au statut d’Israël dans le monde dans une période particulièrement sensible et difficile. Ce n’est pas notre voie et certainement pas celle de la Torah et du judaïsme. Les autorités d’application de la loi doivent agir immédiatement contre ce grave phénomène”.

Le cabinet du Premier ministre a publié un communiqué ferme: ”Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu considère avec la plus grande sévérité les troubles survenus ce soir (jeudi 15 août 2024) à Jatt, avec notamment des attaques contre des personnes et des biens par des Israéliens entrés dans le village. Ce sont les forces de sécurité israéliennes et les forces de l’ordre qui combattent le terrorisme, et personne d’autre. Les responsables seront appréhendés et jugés”.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant: ”A l’heure où nos combattants luttent sur différents fronts pour défendre l’Etat d’Israël, une poignée d’extrémistes qui ne représentent pas les valeurs de la présence juive en Samarie, ont attaqué des innocents. Je condamne fermement toute forme de violence et apporte mon soutien total à Tsahal, au Shabak et à la police dans l’accomplissement de leur travail et le traitement ferme de ce sujet. Les émeutiers extrémistes contreviennent à tous les principes moraux et aux valeurs de l’Etat d’Israël”.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a lui aussi réagi avec sévérité: ”Les émeutiers de ce soir à Jatt n’ont aucun lien avec l’entreprise de présence juive en Judée-Samarie ni avec ses habitants. Ils sont des criminels qui doivent être traités avec la plus grande fermeté par les autorités chargées de l’application de la loi. Nous construisons et développons la présence juive en Judée-Samarie de manière légale. J’apporte mon soutien à Tsahal dans la lutte contre le terrorisme et me désolidarise complètement de toute manifestation de violence criminelle anarchiste qui n’a rien à voir avec l’amour de la terre et le développement de la présence juive”.

Le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, et le président du conseil de Kedoumim Ozel Vatik, ont été clairs: ”Nous le disons clairement, sans aucune ambigüité: même après des jets de pierre, personne n’a le droit de se faire justice soi-même! Ceux qui doivent s’en occuper sont l’armée et les forces de l’ordre. La Samarie méprise ces jeunes qui n’habitent même pas en Samarie et qui créent de la violence. Nous disons à ces personnes qui sont arrivées par le biais de groupes whatsapp absurdes pour semer le désordre et la violence: si vous voulez vous comporter avec violence, ne venez pas ici en Samarie, vous n’êtes pas désirés ici. Nous devons déjà faire face au terrorisme, à des difficultés politiques internes et externes, nous n’avons pas besoin de votre violence et de la mauvaise réputation que vous faites aux habitants des implantations juives de Judée-Samarie ainsi qu’à tout l’Etat d’Israël. Ces derniers temps, le nombre d’attentats dans la région augmente. Nous savons et nous voyons que l’armée agit sur le terrain pour garantir la sécurité de tous. Nous demandons, plus que jamais, que le terrorisme soit traité avec une main de fer”.

Le président du conseil régional du Binyamin, Israël Gantz, a rejoint ses collègues de Samarie: ”Même au plus fort d’une vague de terrorisme et de tensions, les seuls habilités à s’occuper de nos ennemis sont les forces de sécurité et Tsahal. Il faut juger ces émeutiers. Ceux qui se comportent avec violence nuisent à tout le monde et servent les intérêts pro-palestiniens. Ils ne sont pas désirés dans la région”.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a condamné tout en adressant un reproche au sommet de l’armée: ”J’ai dit au Chef d’Etat-major que le fait qu’on ne laisse pas les soldats tirer sur chaque terroriste qui jette des pierres conduit au genre d’incidents de ce soir. Ceci étant, il est formellement interdit de se faire justice soi-même. Ceux qui doivent s’occuper du terrorisme et de la dissuasion, y compris face au village de Jatt, sont les forces de Tsahal. Il est temps que le ministre de la Défense sorte de la ‘conception’ et le fasse”.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a déclaré: ”Les émeutes de Juifs en Samarie sont une terrible honte morale. Alors que siègent au gouvernement des personnes qui soutiennent ce genre d’incidents, cela ne peut qu’empirer. Ces attitudes n’ont aucun lien avec le judaïsme”.

Le député Benny Gantz: ”Une poignée d’émeutiers ont commis des actes violents aujourd’hui à Jatt, il faut les arrêter et les mettre derrière les barreaux. Ils portent atteinte à la morale humaine et aux valeurs du judaïsme. Ils portent atteinte à l’Etat d’Israël. Ils n’ont rien à voir avec les habitants de Judée-Samarie qui sont patriotes et respectueux de la loi. Ils doivent être condamnés sans équivoque par toutes les parties de la société israélienne et ses dirigeants”.