Près de 48 heures après l’attaque du berger juif près du village arabe de Burqa au sud de Ramallah, la police a annoncé avoir arrêté cinq suspects palestiniens.

Depuis vendredi, deux habitants juifs de la région du Binyamin sont en garde à vue pour homicide et entrave à l’enquête: l’un d’entre eux a tiré avec son arme personnelle sur des émeutiers arabes après avoir reçu un bloc de pierre sur la tête et avoir été gravement blessé. Un Palestinien de 19 ans a été tué lors de cet affrontement.

Les services de sécurité estiment que l’attitude des habitants juifs, n’a pas été correcte puisqu’ils n’ont pas immédiatement fait appel aux forces de l’ordre quand ils ont commencé à être attaqués. Ils ont choisi de s’organiser entre eux pour faire face aux nombreux émeutiers arabes, qui étaient jusqu’à 200 selon certains témoignages, contre une poignée de Juifs.

Ce n’est que deux heures après le début des affrontements, à 20h52 vendredi que l’armée a reçu un appel, après le tir qui a été fatal à un des émeutiers palestiniens. Les forces de Tsahal ne sont arrivées sur les lieux que 25 minutes après ce tir.

L’incident a commencé lorsque des Palestiniens du village de Burqa ont repéré vendredi en fin de journée, un berger juif qui faisait paitre son troupeau sur les terres entre leur village et l’avant-poste d’Oz Tsion. Malgré le fait que le berger se tenait à 800 mètres du village, les Palestiniens ont commencé à l’attaquer. Le berger a appelé ses amis à l’aide par l’intermédiaire d’un groupe whatsapp. Des affrontements ont alors éclaté entre un petit groupe de Juifs et une foule arabe armée de barres de fer, de feux d’artifice et de blocs de pierre. Se sentant menacé, Yehiel Indor, a tiré plusieurs fois en l’air pour dissuader les agresseurs qui ont continué leur attaque. Un bloc de pierre a touché Indor à la tête. Gravement blessé, il a tiré et un Palestinien a été tué. Précisons que les autorités israéliennes n’ont pas pratiqué l’autopsie du corps de ce dernier.

Indor est accusé d’homicide. Un autre habitant juif, Elisha Yered, ancien porte-parole d’une députée d’Otsma Yehoudit, a été arrêté et placé en garde à vue pour homicide -bien qu’acune preuve ne montre qu’il a tiré – et entrave à l’enquête. Lorsqu’Indor a été pris en charge par les secours pour sa blessure, Yered a vu que son arme était restée sur le terrain. Il a expliqué qu’il a eu peur que les Palestiniens ne la prennent et a donc préféré la ramasser et la ramener au domicile d’Indor. Lorsque les enquêteurs ont cherché l’arme, Yered, lui-même, les a conduits au lieu où elle était. Il a ensuite été accusé d’avoir voulu entraver l’enquête.

Les deux hommes sont toujours en garde à vue. Yered a été présenté devant un tribunal qui a prolongé sa garde à vue. La garde à vue d’Indor, hospitalisé en soins intensifs après avoir été opéré de la tête, a également été prolongée.

Immédiatement après les violents affrontements aucun Palestinien n’a été arrêté. Hier (dimanche) soir, l’armée est intervenue dans le village de Burqa et a arrêté cinq personnes suspectées d’être impliquées.