Alors que les autorités hollandaises avaient indiqué qu’une soixantaine de personnes avaient été arrêtées suite au pogrom perpétré dans les rues de la capitale hollandaise sur les supporters du Maccabi Tel Aviv, il s’avère que ces interpellations ont eu lieu avant et pendant le match et n’ont donc aucun lien avec l’attaque contre les Israéliens.

Parmi toutes ces personnes arrêtées, quatre sont aujourd’hui toujours incarcérées. Les autres ont été libérées. Les autorités des Pays-Bas précisent que leur libération ne signifie pas l’abandon des poursuites contre elles, même si aucun n’a été mis en examen pour le moment.

Le chef de la droite hollandaise, Geert Wilders, a dénoncé ce fait, affirmant qu’il lui avait été confirmé par des sources policières: ”Je suis sans voix. La police d’Amsterdam vient de confirmer que PERSONNE n’a été arrêté pendant la chasse aux juifs islamique à Amsterdam jeudi soir. Toutes les arrestations ont été effectuées avant et pendant le match de football et NON pendant le pogrom”.

Le Parquet hollandais vérifie actuellement si cette attaque d’une extrême violence était organisée et préméditée et promet des interpellations.

Le ministre hollandais de la Justice, David Van Weel, a présenté ses excuses au ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Saar, qui s’est rendu aux Pays-Bas hier.

Dans une interview sur une chaine locale, David Van Weel a déclaré: “Eh bien, peut-être que nos mesures devraient être un peu plus strictes. Disons-le ainsi, j’avais confiance dans les mesures (de la police d’Amsterdam) telles que présentées par le maire, mais cela ne fonctionne pas contre les gens en scooter. En principe, il devrait y avoir une police à moto, il devrait y avoir des bataillons de chiens. Il ne faut donc pas y aller en grands groupes, mais en petits groupes. Finalement, il y a eu une sorte de chasse aux supporters individuels qui se déplaçaient dans la ville. Il est très difficile pour la police d’agir contre cela”.

Le ministère israélien des Affaires étrangères, de son côté, a indiqué que la mission de rapatriement des citoyens israéliens était terminée: 2000 Israéliens ont été ramenés en Israël depuis Amsterdam par 10 vols depuis hier (vendredi).

Par ailleurs, le conseil de sécurité national israélien a indiqué que le niveau d’alerte à Amsterdam était revenu à un seuil normal et que les Israéliens pouvaient s’y rendre et s’y promener sans consignes particulières.

La police israélienne, qui participe à l’enquête sur les événements à Amsterdam, a indiqué que 230 Israéliens ont été blessés lors de cette attaque.