D’après les médias arabes, Israël a attaqué cette nuit (samedi à dimanche) dans le sud de la Syrie. Ce sont des radars de l’armée syrienne qui ont été détruits par cette attaque.

Parallèlement, en Israël on verrait d’un oeil méfiant l’ouverture, annoncée dans des médias étrangers, d’une ligne aérienne directe entre Téhéran et Beyrouth. La crainte est que celle-ci serve de couverture pour des livraisons d’armes au Hezbollah. Parallèlement, Hassan Nasrallah a rencontré il y a deux semaines le président syrien Bachar El Assad. Autant d’événements qui pourraient amener Israël a envisager des opérations militaires de plus grande envergure, toujours d’après des sources arabes. Israël n’a pas communiqué officiellement sur le sujet.