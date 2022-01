Attaque de Tsahal en Syrie

Les médias syriens ont annoncé une attaque aérienne dans la région de Damas durant la nuit de dimanche à lundi. Il s’agit de la première opération attribuée à Tsahal en territoire syrien depuis le mois de décembre. Avec la terminologie habituelle, ces médias ont précisé que « la DCA syrienne a abattu une partie des missiles ». Aucune information n’a encore été donnée sur les objectifs visés par les appareils. Les renseignements occidentaux indiquent que le pont aérien entre l’Iran et la Syrie ne cesse pas et que des avions de ligne iraniens acheminent régulièrement en Syrie de l’armement à destination du Hezbollah. On estime à neuf le nombre d’avions de la compagnie civile Qeshm Air qui ont atterri à Damas depuis le début du mois de janvier.

Photo Ofer Zidon / Flash 90