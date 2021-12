Attaque de Tsahal en Syrie

L’agence de presse officielle syrienne « Sana » a annoncé que des avions israélien ont tiré des missiles depuis le Golan syrien en direction de plusieurs objectifs dans le sud du pays. Un soldat syrien aurait été tué. Tout comme des raids précédents, les missiles ont notamment visé et détruit un convoi d’armement en provenance d’Iran qui était arrivé peu de temps avant à l’aéroport international de Damas. L’agence « Sana » affirme que « la plupart des missiles ont été interceptés par la DCA syrienne ».

Presumed IDF Air Force activity was heard in northern Israel around the time of reported airstrikes in Syria this evening. pic.twitter.com/RKypimeXLj

— Joe Truzman (@JoeTruzman) December 15, 2021