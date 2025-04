Hassan Eslaiah, le journaliste proche de Sinouar, qui était entré en Israël le 7 octobre et avait filmé le massacre, a été blessé lors d’un raid de Tsahal sur les infrastructures terroristes au sein de l’hôpital Nasser à Khan Younès.

Eslaiah, qui travaillait entre autres pour CNN, avait traversé la frontière, pris des photos d’un tank israélien en flammes et de terroristes entrant dans le kibboutz Kfar Azza.

Au mois de novembre 2023, le site Honest Reporting, avait publié une enquête sur l’action de ces journalistes et photographes qui étaient arrivés au même moment que les terroristes du Hamas. Aucun n’avait porté assistance aux victimes ou prévenu les secours et les forces de l’ordre.

Honest Reporting dans son enquête s’interrogeait: »Que faisaient-ils là si tôt alors que normalement c’était un samedi matin tranquille ? Était-ce coordonné avec le Hamas ? Les agences de presse respectables qui ont publié leurs photos ont-elles donné leur accord pour leur présence aux côtés des terroristes infiltrés ? Les photographes de presse indépendants pour d’autres médias, comme CNN et le New York Times, ont-ils informé ces médias ? À en juger par les images de lynchage, d’enlèvement et d’assaut d’un kibboutz israélien, il semble que la frontière ait été violée non seulement physiquement, mais aussi journalistiquement ».