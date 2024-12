Quelques heures après la chute de Bachar El Assad, les médias syriens rapportent que l’aviation israélienne a mené plusieurs raids sur les aéroports militaires de la région de Damas et du sud de la Syrie mais aussi sur d’autres zones du pays.

Ces raids ciblaient des réserves d’armes et de missiles sol-sol qu’Israël ne veut pas voir tomber aux mains des rebelles qui ont pris le pouvoir en Syrie.

Sur ”Kol Habira”, média syrien identifié avec l’opposition, on rapporte: ”Israël détruit méthodiquement tous les bataillons et toutes les briagdes du précédent régime au sud de la Syrie, en attaquant directement les systèmes de défense anti-aérienne, les entrepôts de missiles, les machines de production et de développement d’armes. Chaque endroit qui a participé, produit ou développe des armes qui pourraient menacer Israël”.

Le porte-parole de Tsahal n’a pas revendiqué ces attaques et a souligné: ”Tsahal ne s’ingère pas dans les événements en cours en Syrie et continuera à agir autant que nécessaire pour préserver la zone tampon qui protège l’Etat d’Israël et ses habitants”.