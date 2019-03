09h25: Le Caire a fait part de sa colère après le tir du missile sur Israël alors que les Egyptiens ne ménagent pas leurs efforts pour apaiser les tensions provoquées par les organisations terroristes. Une nouvelle délégation partira pour Gaza afin de savoir qui est à l’origine de ce nouveau tir. Selon l’Autorité Palestinienne, il s’agirait du Jihad Islamique téléguidé par l’Iran.

09h16: élections “obligent”, l’unité qui serait de mise en telle situation laisse la place aux attaques de toutes parts contre le Premier ministre et ministre de la Défense quant à sa politique vis-à-vis du Hamas. Autant Benny Gantz et Moshé Yaalon qu’Avigdor Lieberman et même Naftali Benett dénoncent un “échec patent” de sa politique sécuritaire.

09h12: comme d’habitude, les organisations terroristes ont commencé à évacuer tous les postes de commandement et les camps d’entraînement dans la perspective de la réaction israélienne qui viendra.

09h06: le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi depuis Washington en dénonçant une “attaque criminelle” contre l’Etat d’Israël. Il a indiqué être déjà en concertation avec le chef d’Etat-major Aviv Kochavi, le directeur du Shin Bet Nadav Argaman et le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Chabbat. Il a également annoncé qu’il a décidé de raccourcir son séjour aux Etats-Unis et retournera en Israël dès après son entretien avec le président Donal Trump lundi matin, afin de contrôler les opérations depuis Jérusalem. Il annule donc son discours devant l’Aipac, ses nombreuses rencontres avec des personnalités américaines mais aussi une rencontre à Paris avec le président Emmanuel Macron qui était prévue lors de son voyage de retour.

08h58: au moins sept personnes ont été blessées après qu’un missile se soit abattu dans la région du Sharon. Il a touché de plein fouet une maison située dans un mochav, la détruisant presque totalement mais ne faisant par miracle que des blessés légers, parmi eux deux bébés.

Vidéos:

אופיר רותם תיעד עם רחפן את זירת נפילת הטיל, שבחסדי שמים הסתיימה בפציעות קלות יחסית pic.twitter.com/01TbZOEtL1 — אלי שלזינגר Eli Shlezinger (@EliShlezinger) March 25, 2019

Photo porte-parole police