L’attaque de l’aéroport international de Damas attribuée à Israël a fortement déplu à la Russie, et elle tient à le faire savoir.

Elle a commencé par condamner dans un communiqué avant de convoquer l’ambassadeur d’Israël à Moscou pour un rappel à l’ordre.

Mais elle ne décolère pas et ne compte pas en rester là.

La Russie est en train de préparer une résolution au Conseil de sécurité de l’ONU contre Israël. Elle reproche à Israël d’avoir « enfreint le droit international, menacer la stabilité et violer la souveraineté de la Syrie et d’autres Etats ». Elle insiste aussi sur le fait que le responsable de cette attaque doit en payer le prix et qu’elle a réduit à néant toute possibilité d’acheminer de l’aide humanitaire en Syrie en mettant l’aéroport hors service.

En Israël, on estime que cette résolution a peu de chances d’être votée au sein du Conseil de sécurité, rappelant que l’Iran utilise le territoire syrien pour stocker des armes et les transférer aux organisations terroristes.

