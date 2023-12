Ce matin (lundi), le ministre iranien de l’énergie a annoncé que 70% des stations-services de son pays ne fonctionnaient plus après avoir été victimes d’une cyberattaque.

Cette attaque a été revendiquée par un groupe de hackers israéliens, baptisé ”le moineau prédateur” (Hadror Hatoref). ”Cette attaque est la réponse à l’agressivité de la République islamique et de ses antennes dans la région”, a déclaré le groupe. ”Khamenei, jouer avec le feu a un prix. Il y a un mois, nous t’avions prévenu que nous étions de retour et que nous te ferons payer le prix pour tes provocations. Ce n’est qu’un avant-goût de ce que nous sommes capables de faire”, ont écrit les hackers.

Dans ce contexte, Israël a annoncé ce matin que le Hezbollah et l’Iran étaient derrière une cyberattaque contre l’hôpital Ziv de Tsfat qui a échoué.