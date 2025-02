L’armée israélienne a mené une enquête préliminaire sur l’attaque perpétrée mardi matin au poste militaire situé près de Tayasir, dans le nord de la vallée du Jourdain. Les principaux points de ces investigations indiquent que le terroriste a tendu une embuscade à deux soldats qui sortaient de la tour de garde et a ouvert le feu dans leur direction, à faible distance, dès les premières lueurs du jour. Il était équipé d’un gilet pare-balles et d’une arme M16 avec des cartouches. Le terroriste s’est apparemment infiltré dans la zone au cours de la nuit et a attendu tôt le matin que les soldats quittent la zone.

Il a ensuite ouvert le feu sur les deux soldats qui sortaient du bâtiment, les touchant grièvement. Il a alors réussi à pénétrer dans le poste et des échanges de tirs s’en sont suivis pendant plusieurs minutes, jusqu’à ce que les combattants parviennent à éliminer le terroriste à l’intérieur du complexe.

L’armée israélienne n’exclut pas la possibilité que le terroriste ait eu un complice qui l’a amené sur place et lui a apporté son aide.