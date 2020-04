Une Jeep militaire de type Cherokee a été visée par un drone « inconnu » alors qu’elle s’apprêtait à traverser la frontière menant de Syrie au Liban. Deux missiles ont été tirés sur le véhicule.

Les médias libanais et syriens indiquent que les occupants seraient sains et saufs ce qui semble très étrange au vu de l’état du véhicule. Ils affirment aussi qu’il s’agissait d’un ou plusieurs membres membres du Hezbollah libanais. Israël est montré du doigt dans cette attaque, ce qui est fort probable.

Malgré la crise du Corona, le Hezbollah libanais poursuit inlassablement ses tentatives d’installer des infrastructures terroristes sur le versant syrien du Golan, près de la frontière israélo-syrienne mais aussi de progresser dans son programme de perfectionnement de ses missiles basés au Liban. L’attaque contre cette Jeep pourrait concerner ce second volet et on ne sait pas encore si ce sont les occupants du véhicule qui étaient visés ou ce qu’ils transportaient avec eux. Peut-être les deux…

Photo Israel Aerospace Industries