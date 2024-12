Dans la nuit de mercredi à jeudi, des appareils de l’armée de l’air israélienne ont attaqué, de façon ciblée et sous la direction du renseignement militaire et du Commandement sud, un véhicule transportant un commando de terroristes du Jihad islamique dans la région de Nuseirat, dans la bande de Gaza.

Tsahal a précisé dans un communiqué que de nombreuses mesures avaient été prises avant l’attaque pour réduire les risques de porter atteinte aux civils, notamment en utilisant des munitions de précision, des moyens d’observations aériennes et des informations en provenance du renseignement militaire. Et de préciser : « L’armée israélienne continuera d’agir avec force et détermination contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza ».