Jeudi dernier un homme de 25 ans a été poignardé dans la rue dans le quartier de Guilo à Jérusalem. Il a été très gravement blessé et son pronostic vital était engagé.

Quelques heures plus tard, un suspect avait été arrêté et le Shabak impliqué dans l’enquête. Pourtant, les autorités ont préféré parler d’un soupçon d’attentat.

Ce soir (samedi), l’attaque a été officiellement qualifiée d’attentat. Trois suspects de 17, 18 et 19 ans ont été arrêtés. Ils sont originaires de Beth Lehem et étaient illégalement sur le territoire israélien.

Or Sayar a été poignardé plus de 20 fois. Son état s’est stabilisé, il est sorti du coma et communique avec son entourage mais son état est toujours qualifié de grave.

Son oncle a raconté qu’il est arrivé à l’hôpital avec un couteau dans le dos au niveau de la colonne vertébrale. Deux autres couteaux ont été trouvés sur les lieux de l’attentat par les enquêteurs. A l’hôpital, il a été opéré en urgence pour stabiliser son état et le couteau n’a pu être retiré qu’en présence d’un neurologue.