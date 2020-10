Une attaque antisémite a été perpétrée contre un restaurant fast-food cachère du 19e arrondissement de Paris, le « Mac Queen ». Le rideau de fer a été forcé, les murs et les sols de l’établissement ont été tagués d’inscriptions antisémites et de croix gammées et le local a été saccagé. Parmi les inscriptions, « Free Palestine » et « Voleurs », « Hitler avait raison », ce qui donne une idée sur l’identité des auteurs.

La mairesse de Paris Anne Hidalgo a publié un tweet de condamnation : « Je condamne avec la plus grande fermeté cet odieux acte de vandalisme antisémite. Tout mon soutien à nos amis de la communauté juive. Nous ne laisserons pas passer ». On n’oubliera pas cependant que cette même Anne Hidalgo avait remis la Médaille de Paris à un grand partisan de « Free Palestine » un certain Abou Mazen…

Le Premier ministre Jean Castex a écrit : « Solidarité avec nos compatriotes de confession juive dont je partage l’émotion et l’indignation».

La République fera bloc face à la haine et combattra chacun de ses zélateurs.» «Ces images sont révoltantes. Ceux qui crachent leur haine antisémite aux visages de nos compatriotes juifs me trouveront toujours sur leur route», a quant a lui écrit le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.