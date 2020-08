Berlin, la ville tant prisée par une certaine frange d’Israéliens, a été le théâtre d’une attaque antisémite. Un bar ouvert par un Israélien a été incendié par des inconnus qui ont même tenté d’immoler son propriétaire, Emile Gililov. Avant de quitter les lieux, les criminels ont collé des stickers anti-israéliens sur la devanture.

Gililov habite depuis 2010 dans le quartier de Lichtenberg, considéré comme l’un des fiefs des néonazis. Il avait d’abord ouvert une boulangerie cachère, puis un service de ‘catering’ et bar, et décidé de transformer son local en pub pour le soir, « Morgen wird besser » (Demain sera mieux). Il ne s’agit pas de la première agression dont il est victime de la part de néonazis et avait déjà porté plainte à la police mais sans suite. Il y a quelques jours, il avait reçu un appel téléphonique anonyme lui demandant de quitter le quartier. « Je n’avais jamais accordé trop d’importance à l’antisémitisme, mais maintenant, j’ai peur », confie-t-il.

Photo capture écran