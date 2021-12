Le journaliste Yossi Werther de Haaretz explique ce qui s’est passé en coulisses pour que le projet de construction juive à Atarot, au nord de Jérusalem, soit reporté aux « calendes grecques ». « Naftali Benett a trouvé son ‘goï de Chabbat’ avec les ministres Meretz qui lui ont fait le boulot, et le report de ce projet a été amené avec ruse » explique le journaliste qui donne crédit au Premier ministre d’avoir « déminé le terrain et évité une crise avec Washington » !

Voulant à la fois montrer qu’il est « 10° plus à droite que le gouvernement Netanyahou » tout en cédant finalement aux exigences américaines, le Premier ministre « ne s’est pas mouillé » et a préféré utiliser en sous-main les ministres de Meretz, Tamar Sandberg et Nitzan Horovitz, dont les représentants à la séance de la Commission de planification et de construction de Jérusalem ont fait stopper le projet de 9000 unités de logement en demandant d’attendre l’élaboration d’un rapport sur les conséquences écologiques et sanitaires.

Le report de ce projet est lourd de conséquences : selon le ministre de la Construction et du Logement Zeev Elkin, qui en est à l’origine, « Tamar Sandberg fera tout pour faire traîner la rédaction de ce rapport environnemental, ce qui repousse son approbation à un an voire deux ans, et d’ici là…le Premier ministre sera Yaïr Lapid »…

« Et après moi, le déluge », conclut Yossi Werther.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90