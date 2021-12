Le « ministère des affaires étrangères » de l’Autorité Palestinienne a tenu à remercier et féliciter les Etats-Unis pour les pressions exercées sur le gouvernement israélien afin qu’il renonce au projet de construction de logements juifs sur le site de l’ancien aéroport d’Atarot, au nord de Jérusalem.

Dans son communiqué, le « ministère » parle d’un « important pas effectué dans la bonne direction afin de rétablir la perspective d’une solution du conflit et préparer le terrain au lancement d’un réel processus de paix ». Selon la coutume, l’AP ne se satisfait pas de cela et le communiqué poursuit en souhaitant d’autres mesures, citant notamment la réouverture du consulat général des Etats-Unis à Jérusalem. Enfin, le « ministère » exprime sa crainte qu’Israël ne tente de convaincre l’Administration américaine de tout de même lancer ce projet de construction et informe Washington que des travaux s’effectuent actuellement sur place en vue du lancement du projet.

Photo Hadas Parush / Flash 90