Perdre un être cher est une épreuve très douloureuse, mais lorsqu’il s’agit d’un enfant, la douleur est démultipliée, parfois insurmontable et les parents, ainsi que les frères et sœurs, la porte en eux jusqu’au dernier jour de leur vie. C’est ce qu’ont vécu Pini et Beruria Rabinovitz, d’Efrat, qui ont perdu leur fille Dassi z.l. en novembre 1996 des suites d’une grave maladie. Elle n’avait que 19 ans et son combat courageux contre la maladie l’a fait connaître bien au-delà d’Efrat au point de devenir un modèle d’inspiration. On estime à près de 1300 le nombre d’enfants et jeunes gens de moins de 24 ans qui décèdent chaque année de maladie ou d’autres circonstances tragiques.

Après avoir œuvré durant des années dans l’organisation « One Family » qui aide des familles touchées par le terrorisme, Pini Rabinovitz a créé en 2015 l’association « Yakir Li ». L’objectif est d’aider des familles qui ont perdu un enfant de maladie ou d’une autre manière tragique dans la sphère civile, au moyen d’un soutien et d’un accompagnement psychologique, d’un centre d’information et d’orientation, d’aide pour l’obtention de droits, de lobbying politique pour une législation en faveur des familles endeuillées etc.

L’un des fleurons des activités de « Yakir Li » est « Hayom Hashemini », le « Huitième jour ». Pini Rabinovitz est parti du constat que lorsqu’un tel drame survient, la famille est entourée et aidée par sa communauté durant les ses jours de la Shiv’a mais dès que cette période tourbillonnante se termine, le grand vide se fait soudain sentir et la famille se retrouve seule avec sa douleur, démunie sur le plan psychologique et souvent perdue dans les méandres de la bureaucratie. L’aide de l’Etat n’est pas toujours suffisante et bien orientée. Il arrive aussi que des familles se disloquent suite au drame qu’elles ont vécu et face auquel elles n’ont pas réussi à se mesurer. « Le Huitième jour » intervient alors auprès de ces familles de manière personnalisée et holistique dès le lendemain de la période de la Shiv’a : aide économique, sociale, pédagogiques (pour les frères et sœurs), spirituelle, psychologique, communautaire, juridique, administrative etc.

Pour cela le « Huitième Jour » a entrepris de créer un réseau national de bénévoles qui interviendront auprès de ces familles qui en ont tant besoin. Cette association entend faire jouer « l’engagement communautaire » en faveur de ces familles et leur dire « Vous n’êtes pas seules ».

Pour aider cette association très utile :

Par transfert : Bank Mizrahi-Tefahot – Agence 454 – Compte n° 303303 – En faveur de : « Yakir Li Yad VaLev LiShkhol HaEzra’hi »

Par Internet : aller sur le site www.yakirli.org et appuyer sur la commande « Letroumot » (ou d’abord « English »)

Site Internet : www.yakirli.org – Adresse mail : yakirliorg@gmail.com

Photo logo Yakir Li