Sahar Ismaïl, druze israélien et conseiller pour le secteur arabe de la ministre de ‘Education Yifat Shasha-Bitton a été assassiné dimanche matin à son domicile dans le village de Kfar Rama en Galilée. Il était membre du parti Tikva Hadasha et avait été placé en 17e place sur la liste du parti lors des dernières élections. C’était un proche du ministre de la Justice Gideon Saar. L’enquête a été confiée à la police qui étudie plusieurs pistes possibles.

Le bureau de la ministre de l’Education a réagi à cette terrible nouvelle : « La ministre a appris avec consternation le nouvelle de l’assassinat de Sahar Ismaïl et elle est en contact permanent avec sa famille. Toute le personnel du ministère de l’Education exprime sa solidarité avec la famille dans ce deuil terrible qui la frappe ».

Le ministre de la Justice a également réagi : « Sahar Ismaïl un ami très cher, comme un frère, ainsi qu’un compagnon de route, a été assassiné ce matin. C’était un homme au grand coeur, qui aimait l’Etat d’Israël, un leader droit et courageux. J’ai du mal à réaliser que je ne le verrai plus, avec son sourire permanent que j’ai vu hier encore. Je suis convaincu que la police israélienne mettra la main sur ses ignobles assassins et les traînera devant la justice ».

Photo Gili Yaari / Flash 90