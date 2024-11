Hier (dimanche), les autorités des Emirats arabes unis ont indiqué avoir interpellé trois personnes soupçonnées d’être responsables de l’assassinat du Rav Tsvi Kogan, l’émissaire Habad à Abou Dhabi.

D’après les éléments de l’enquête, ces trois personnes n’auraient pas été envoyées directement par l’Iran pour enlever et assassiner le Rav Kogan, z’l. Ils auraient rempli cette mission pour le compte du Jihad islamique ou du Hamas ou d’une autre organisation terroriste.

Le Rav Kogan, z’l, aurait été enlevé et assassiné par un groupe de mercenaires ouzbèkes dont une partie a fui en Turquie immédiatement après l’exécution de leur crime jeudi dernier.

Ces mercenaires appartiennent à une milice ouzbèke chiite. Ils ont suivi leur victime et tout appris de son quotidien. Kogan, z’l, possédait une supérette cacher à Dubaï. C’est là qu’ils l’ont enlevé avant de l’emmener à bord de sa propre voiture vers Al Aïn, à une heure et demi de route de Dubaï. Dans la voiture des traces de lutte ont été constatées et du sang a été trouvé. Après l’avoir assassiné, les terroristes ont jeté son corps. Certains membres du groupe, apparement les complices, ont pris la fuite vers la Turquie, les assassins sont restés sur le sol émirati et ont donc été arrêtés.

Un responsable israélien a indiqué qu’Israël ne connait pas l’identité des personnes interpellées. Il a souligné qu’il s’agissait bien d’un crime antisémite contre l’un des personnages les plus importants de la communauté juive du pays. Israël pense que les terroristes ont repéré Kogan, z’l, dans sa supérette cacher avant de monter leur plan diabolique contre lui.

La dépouille du Rav Tsvi Kogan, z’l, doit être rapatriée en Israël aujourd’hui (lundi) et il sera enterré demain. Beaucoup de monde est attendu pour ses obsèques.