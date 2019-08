Dans un message diffusé sur sa page Facebook, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé vendredi en début d’après-midi que les recherches des terroristes auteurs de l’assassinat de Dvir Sorek hy »d avancent rapidement et qu’ils seront bientôt arrêtés.

Dans son message, le Premier ministre et ministre de la Défense a aussi évoqué la situation dans le sud du pays: « Nous sommes prêts à une vaste offensive mais sommes également prêts à une entente pour une accalmie. Nous sommes certains de rien, c’est pour cela que nous nous préparons à tout scénario éventuel. Personnellement, je ne cours pas vers une offensive d’envergure car j’en connais le prix. C’est toujours ainsi dans les guerres (..) Parfois, il n’y a pas le choix et il faut le payer, mais si on peut obtenir le calme sans payer ce prix, c’est préférable. Ceci-dit, notre poing est prêt à frapper ».

Dans cet enregistrement, Binyamin Netanyahou répond aussi à des questions de citoyens.

הצטרפו לשידור החי עם ראש הממשלה>> הצטרפו לשידור החי עם ראש הממשלה>> Publiée par ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎ sur Vendredi 9 août 2019

Photo Yonatan Sindel / Flash 90