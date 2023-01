Les noms des victimes de l’attentat à Neve Yaakov commencent à être publiés.

Asher Nathan Morali avait 14 ans.

Elie (48 ans) et Nathalie (45 ans) Mizrahi s’étaient mariés il y a deux ans. Voisins de la synagogue, ils étaient venus porter secours aux victimes lorsque le terroriste leur a tiré dessus.

Refael Ben Eliahou (56 ans) a été assassiné alors qu’il était avec son fils de 15 ans qui a été gravement blessé. Un autre de ses fils l’a pleuré: »Mon cher papa, mon coeur ne peut pas accepter que tu nous a été enlevés comme ça. Je t’aime, tu me manques tellement ».

Shaoul Haï, 68 ans, était le gabaï d’une synagogue à Pisgat Zeev. Il se rendait à un cours de Torah après le repas de Shabbat quand il a été assassiné par le terroriste.

Le Président Herzog a un message aux citoyens israéliens à la sortie de Shabbat:

»Mon cœur est brisé à l’annonce des horribles attentats terroristes de Shabbat à Jérusalem. Nous avons perdu sept civils innocents dans une attaque terroriste meurtrière, qui venaient tout juste d’accueillir Shabbat dans leurs maisons et leurs communautés. Que leur souvenir soit béni.

Ce matin à la synagogue, alors que le chantre récitait la prière « El Malei Rachamim » pour les âmes des victimes de l’attentat, tout le monde a pleuré, moi y compris. Nous étions tous émus ensemble.

Ces affreux attentats terroristes nous rappellent une fois de plus une vérité simple et douloureuse : quels que soient les désaccords que nous puissions avoir entre nous, contre nos ennemis qui veulent nous nuire et se dressent pour nous tuer, nous devons maintenir notre unité. Mon soutien et ma confiance vont aux forces de sécurité, qui travaillent nuit et jour contre le terrorisme.

J’appelle chacun à rester vigilant et à agir de manière responsable en ces temps. J’envoie mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et je pleure avec les familles des personnes assassinées ».